Россияне стали намного чаще уходить в отпуск за свой счет

Доля неоплачиваемых отпусков во второй половине 2022 года и начале 2023 года достигла 9–10% — это рекорд за последние 12 лет.

Доля неоплачиваемых отпусков во второй половине 2022 года и начале 2023 года достигла 9–10%, что является рекордным показателем за последние 12 лет, пишут «Известия».

Неоплачиваемые отпуска — это фактически форма скрытой безработицы, подчеркнула доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская.

По данным Росстата, только в первом квартале этого года больше одного миллиона россиян взяли отпуск за свой счет. Всего же в условиях неполной занятости в июне 2023 года трудились 4,7 миллионов человек, тогда как в тот же месяц в 2022 голу — 4,4 миллиона.

Напомним, треть жителей СФО увеличили траты на отпуск в этом году.