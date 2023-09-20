Рыбак из Новосибирска поймал в Вашингтоне гигантского сома на «ножку Буша»

Рыбак поймал сома в реке Потомак во время командировки в США.

Рыбак из Новосибирска Максим Мостовских во время командировки в Вашингтоне поймал крупного сома в реке Потомак. Своим уловом он похвалился в паблике «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что в реке Потомак США живут разные рыбы. Среди них встречаются и сомы, осетры и щука мускелунг.

По словам сибирского рыбака, для привлечения большой рыбы он использовал мясо курицы. Напомним, что живущие в вашингтонской реке сомы могут весить около 400 килограммов, а их длина достигает до пяти метров.

Ранее Сиб.фм писал, что в в районе села Спирино под Новосибирском мужчина поймал сазана весом в 13,5 килограммов и ещё несколько от 5 до 8,5 килограммов. Привлечь рыбу ему удалось наживкой собственного производства.