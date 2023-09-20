Стали известны сроки окончания строительства трёх поликлиник по ГЧП в Новосибирске

В Новосибирске три поликлиники по ГЧП должны достроить до конца 2023 года, три другие объекта также скоро выведут на завершающую стадию.

В Минздраве Новосибирской области сообщили, что одну из поликлиник в Заельцовском районе и две – в Октябрьском – должны достроить до конца 2023 года. Всего же в рамках ГЧП в столице Сибири возводятся здания 7 медицинских учреждений.

Согласно графику, до конца текущего года должны быть достроены здания клинической поликлиники №7 на улице Пролетарская, а также клинической поликлиники №2 на улице Татьяны Снежиной, закончить стройку должны и на объекте консультативно-диагностической поликлиники №27.

А уже на 2024 год завершат строительство зданий поликлиник № 16 и 18 в Ленинском районе Новосибирска, а также №13 и №22 – в Кировском. Общая стоимость возведения корпусов медучреждений по ГЧП составляет около 19,5 миллиарда рублей.

Напомним, в августе этого года разгорелся скандал после того, как апелляционный суд отказал Минздраву региона в выплате неустойки из-за просроченной сдачи поликлиник. Дело в том, что ООО «Седьмая концессионная компания» получила экспертизы на объекты позже срока, обозначенного в договоре: для каждой из трёх поликлиник просрочка составляет – 72 дня, 36 дней и 71 день.