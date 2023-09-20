Топ-5 худших поликлиник назвали жители Новосибирска

Жители Новосибирска оставили множество негативных отзывов о работе городских поликлиник — на основе них составлен рейтинг учреждений.

В Новосибирске составлен список пяти самых неудовлетворительных поликлиник, основанный на отзывах пользователей сервиса 2ГИС. Как пишет «АиФ-Новосибирск», жители города высказывали свое недовольство качеством обслуживания, сложностью записи на прием и непрофессиональным поведением медицинских работников.

Городская клиническая поликлиника №20, расположенная на улице 1905 года, получила оценку в 2,7 балла на основании 498 отзывов. Пациенты отмечали некомпетентность специалистов и грубость в общении, а также проблемы с регистратурой.

Посетители Городской клинической поликлиники №16 на проспекте Карла Маркса жаловались на узкие коридоры и недостаток мест для ожидания. В результате, клиника получила оценку в 2,2 балла по 226 отзывам.

Городская клиническая поликлиника №22 на улице Зорге получила среднюю оценку в 2,1 балла по 434 отзывам. Посетители выразили недовольство длительным ожиданием и качеством обслуживания.

Городская клиническая больница №2 на улице Кошурникова получила оценку в 1,9 балла. 71 пациент высказал недовольство работой регистратуры и организацией обслуживания.

Самым низким рейтингом обладает Городская клиническая больница №11 на улице Танкистов — 1,7 балла по 574 отзывам. Посетители указывали на низкое качество сервиса, долгое ожидание приема и некомпетентность персонала.

Отметим, что ранее в Новосибирске был представлен рейтинг наихудших парков города по мнению пользователей 2GIS.