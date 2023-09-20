В Алтайском крае мужчина отравил воду для мобилизованных

Житель Барнаула отравил воду для мобилизованных.

В Алтайском крае житель Барнаула отравил запасы воды, предназначенные для отправки мобилизованным. Его задержали оперативники УФСБ РФ по Алтайскому краю и обвинили в попытке госизмены и теракта. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

42-летний житель Барнаула через социальные сети связался с представителями вербовки российских граждан при поддержке СБУ. Его координаторы получили ему совершить диверсию: отравить воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих.

Весь процесс отравления он снял на видео, которое отправил своим координаторам в Украине, поэтому у следователей крайне быстро появились доказательства покушения на госизмену и теракт.

Мужчину обвинили по по ч. 3 ст. 30, ст.275УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч.1ст. 205 УК РФ. На время следствия его оставили под стражей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что суд продлил арест физику из Новосибирска Маслову по делу о госизмене. Его перевели из московского СИЗО "Лефортово" в Санкт-Петербург.