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общество

В Казахстане задержали россиянина, который 24 года скрывался от полиции

Фото: полиция Казахстана

Задержанный в Казахстане россиянин подозревается в тройном убийстве.

В Казахстане в Актобе задержали 56-летнего мужчину, которого 24 года разыскивали российские правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Казахстана.

По данным ведомства, подозреваемый в 1999 году в Оренбурге с подельниками совершил разбойное нападение и убийство трех граждан, трупы которых они сожгли и закопали. После убийства полиция задержала всех преступников, кроме одного. Ему удалось скрываться 24 года.

В настоящее время задержанный в СИЗО, решается вопрос об экстрадиции в Россию.

Напомним, глава комитета солдатских матерей Головина рассказала, на что жалуются мобилизованные из Новосибирска.

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Дамир Трубников

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