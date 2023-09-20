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политика общество

В Нагорном Карабахе заявили о прекращении огня с Азербайджаном

Фото: Pexels.com

Договоренности достигли при посредничестве российских миротворцев.

Обеим сторонам конфликта в Нагорном Карабахе удалось достичь договоренности о полном прекращении боевый действий в непризнанной республике. Об этом заявили власти Арцаха.

Власти Карабаха отметили, что договоренностей удалось достичь при посредничестве командования российских миротворцев, дислоцированного в Нагорном Карабахе. Полное прекращение огня начнется в 13:00 (12:00 по мск).

Встреча представителей Карабаха и Азербайджана по вопросу реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян состоится в городе Евлах 21 сентября, пишет «Интерфакс».

Ранее Сиб.фм сообщало, что Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Баку начали боевые действия для «восстановления конституционного строя».

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Игорь Кириченко
Журналист

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