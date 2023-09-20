Бойцы ЧВК «Вагнер» перешли в элитный новосибирский отряд «Вега»

Комбат новосибирской «Веги» Андрей Панфёров рассказал о перешедших в батальон бойцах ЧВК «Вагнер».

Несколько бойцов ЧВК «Вагнер» добровольно перешли в элитный батальон «Вега», рассказал в интервью Сиб.фм его командир Андрей Панфёров. По его словам, из около 30 военнослужащих «Веги» — восемь это бывшие члены ЧВК.

«Было бы больше, но отряд имеет чётную структуру. Есть штатная структура, больше которой мы не наберём. Я сразу могу сказать — к ребятам из "Вагнера" я отношусь с большим уважением, потому что я видел их действия, я знаю, как они работают. К командирам, бойцам, особенно штурмовикам, вопросов нет. Выполняли задачи в большинстве своём достойно, смело. Когда солдат или офицер на поле боя ведёт себя решительно и умело, это заслуживает уважения», — высказался Панфёров.

Напомним, ранее командир батальона «Вега» Панфёров прокомментировал эффективность замены призванных в рамках частичной мобилизации на контрактников для службы в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, командир батальона «Вега» отметил, что в России большое количество граждан желает служить по контракту, бойцов становится все больше. Панфёров полагает, что сегодня нужно делать упор на помощь этим бойцам.