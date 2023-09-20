Житель Новосибирска упал в овраг на Богаткова и сломал бедро

В Новосибирске мужчина упал в овраг и сломал бедро.

Во вторник, 19 сентября, муниципальные спасатели Новосибирска помогли мужчине с переломом бедра. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Мужчину 1990 года рождения обнаружили в овраге на улице Бориса Богаткова. Он не мог выбраться из углубления сам, так как у него была травма бедра. Прибывшие на место спасатели установили у пострадавшего перелом шейки бедра и на лотковых носилках транспортировали его к машине скорой помощи.

От звонка в МСАА до окончания работ прошло полчаса. Мужчину передали бригаде врачей, его жизни ничто не угрожает.

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