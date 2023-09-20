В Новосибирске медики извлекли из бронхов ребёнка канцелярскую кнопку

В Новосибирске ребёнок случайно вдохнул канцелярскую кнопку.

В Новосибирске врачи детской клинической больнице скорой медицинской помощи достали из бронхов ребёнка канцелярскую кнопку. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

По данным министерства, родители ребенка обратились за помощью, когда мальчик пожаловался на боль за грудиной и затруднения с дыханием. Они добавили, что ребёнок во время игры случайно вдохнул опасный предмет.

После обследования стало ясно, что кнопка застряла в бронхах и вызвала локальное воспаление.

Врачи успешно извлеки кнопку с помощью эндоскопических зажимов. Лечащий врач-пульмонолог Анастасия Закурдаева отметила, что ребенок проходил динамическое наблюдение несколько дней и ему потребовалась ингаляционная терапия. Однако уже через 4 дня мальчик был выписан из больницы полностью здоровым.

Специалисты рассказали, что каждую неделю в больницу поступает несколько случаев с инородными телами в желудочно-кишечном тракте, бронхах, а также у маленьких пациентов в носовых и слуховых проходах.

Главный врач больницы Заблоцкий попросил родителей следить ледить за маленькими детьми, чтобы избежать подобных происшествий. Некоторых пациентов привозят без сознания, поэтому важно быть бдительными.



Как ранее писал Сиб.фм, источник издания заявил, что центральная подстанция «скорой» в Новосибирске формирует бригады из неработающих там врачей.