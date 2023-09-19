Источник: центральная подстанция «скорой» в Новосибирске формирует бригады из неработающих там врачей

В Новосибирске в центральной подстанции скорой помощи больше 20 человек числятся работниками выездных бригад, однако действующие сотрудники никогда их не видели в лицо. Сиб.фм удалось связаться с некоторыми врачами из этого списка, чтобы выяснить, действительно ли они не имеют никакого отношения к «скорой».

На центральной подстанции скорой медицинской помощи Новосибирска в новой программе по формированию бригад появилось более 20 человек, которых не знают и не видели в лицо действующие сотрудники. Об этом Сиб.фм заявили несколько источников в «скорой».

Собеседники утверждают, что «нововведение» появилось совсем недавно — после публикаций в новосибирских СМИ о нехватке фельдшеров с врачами и о низких зарплатах.





«Когда первая статья в СМИ появилась о нехватке кадров в «скорой», примерно спустя неделю, в программу внесли этих людей», — отметил собеседник Сиб.фм.

В программу внесли как анестезиологов-реаниматологов, так и врачей-педиатров, а также кардиологов, утверждает один из сотрудников. Кроме этого, ранее в старой программе были табельные номера у сотрудников, а сейчас их просто убрали, добавил собеседник.

«Теперь невозможно отследить, числится ли этот человек в отделе кадров. Всё из-за того, что убрали табельные номера», — сетует он.

«Новые» сотрудники прикреплены к центральной подстанции. Источник утверждает, что в программе показываются только сотрудники скорой помощи — врачей из стационаров и больниц там не должно быть.





«Мы полазили в новой программе. У нас там формируются бригады в реальном времени, и когда выбираешь должность, например, анестезиолога, выдаётся список сотрудников, в который добавились совершенно левые люди, которых никто не знает. У всех подписано, что работают на центральной подстанции», — сообщил источник.

Врач, предоставивший информацию, предположил, что такая схема нужна для фиктивного укомплектования бригад и численности.

«По факту в городе работает 70 бригад, иногда 78. При этом в отчёт отправляется 96 или 100. Либо этих людей добавили, чтобы забирать себе деньги в карман за их «работу». Люди же якобы есть, а значит и деньги на них выделяют», — предполагает источник.

Редакция Сиб.фм ознакомилась со списком добавленных людей, которые числятся в скорой помощи, но фактически не занимаются выездом на вызовы. Сотрудники между собой называют их «мёртвыми душами». Корреспондент Сиб.фм связался с некоторыми людьми из списка и выяснил, что большинство предоставленных людей — действительно медики, однако на самом деле они не работают в выездных бригадах.

Одна из анестезиологов, указанная в программе, сообщила корреспонденту Сиб.фм, что никогда не работала в выездных бригадах, в том числе на центральной подстанции — сейчас она трудится в детской больнице.

Другая сотрудница, кардиолог, также опровергла, что работает в «скорой» — она лечит людей в одном из городских медучреждений. Ещё несколько анестезиологов-реаниматологов также сообщили корреспонденту Сиб.фм, что не имеют никакого отношения к центральной подстанции.

В качестве подтверждения своих слов о неизвестных людях в программе источник предоставил Сиб.фм их данные — именно с ними впоследствии связался корреспондент.

Впрочем, один из собеседников издания оказался знаком с работой в выездной бригаде — журналисту удалось дозвониться до девушки-педиатра, которая действительно работала на станции. Однако её служба там закончилась ещё семь лет назад.

«Да, я работала на центральной подстанции педиатром, но уволилась семь лет назад. Сейчас я ушла из медицинской сферы совсем», — ответила она.

Собеседница удивилась, что может до сих пор числиться в системе. Она предположила, что это какая-то ошибка.

Остальные люди из данного списка действительно имеют медицинскую профессию, как указано в программе, убедился Сиб.фм. Однако информация из открытых источников говорит, что подавляющее большинство из них работает в разных больницах города, а часть из них — это сотрудники частных клиник, что подтверждается на сайтах учреждений.

Сиб.фм обратился в Министерство здравоохранения Новосибирской области за комментарием.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске прошёл пикет из-за низких зарплат в скорой помощи.

Напомним, в Новосибирске фельдшеры скорой рассказали о заработке после заявления ССМП, которая заявила, что никаких проблем с кадрами нет. Врачи пожаловались, что вынуждены работать по полторы-две ставки, чтобы заработать хоть что-то.