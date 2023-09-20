В Новосибирске нашли посмертное послание спиленного дерева

В Новосибирске на спиленном дереве неизвестные оставили странное послание.

В Новосибирске на пне спиленного дерева кто-то оставил грустное послание от лица этого дерева. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск №1».

«Я росло здесь много лет. Меня убили за одну минуту», — гласит надпись на свежем спиле.

Автор фотографии не сообщил, где именно он увидел такую надпись. Также неизвестно, что стало причиной спила: плановая расчистка строительной площадки или благоустройство городской территории. Судя по расщеплённой гнилой сердцевине пня, это дерево вполне могло представлять угрозу для прохожих и автомобилей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 300 жителей Новосибирского района вышли на протест из-за строительства Дома культуры в лесу. Они обратились в ряд ведомств и собираются написать обращение президенту России Владимиру Путину.

Также в СГУГиТ сравнили обеспеченность озелененными территориями Новосибирска и Красноярска. В обоих городах существуют проблемы с нехваткой и неравномерностью распределения озелененных территорий общего пользования.