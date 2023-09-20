В Новосибирске ожидают волну похолодания на 23-24 сентября

Мощная волна холода придет в Новосибирскую область 23-24 сентября.

Традиционно погода в сентябре в Новосибирске отличается нестабильностью: обычно в этом месяца наблюдают первые сильные дожди и даже снег, ветра и бабье лето. Осень 2023 года не стала исключением, и в конце сентября в городе ожидается резкий перепад температур вплоть до отрицательных.

Как сообщила начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Наталья Кичанова, похолодание начнётся на выходных, 23-24 сентября. При этом три дня до похолодания, 20-22 сентября, ожидаются с температурой выше среднего на 2-3 градуса: +18..+23 по области и +17..+22 в городе. Днём 20 сентября ожидаются кратковременные дожди и грозы, в четверг и пятницу ожидается погода преимущественно без осадков.

На выходных по области ожидается похолодание до +12..+17 градусов, в Новосибирске до +14..+16.

Воскресенье, 24 сентября, может стать самым холодным днём прошедшей части месяца — но не самым холодным днём сентября. Спустя неделю температура может опуститься до -2..+3 ночью и +7..+12 днём с выпадением мокрого снега.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске отопление включат 21 сентября в школах и детсадах, и 25-го — в домах.