В Новосибирске вернувшиеся из зоны СВО бойцы покажут беспилотники

Беспилотники покажут в рамках фестиваля «Где стоишь, там и поле Куликово».
В Новосибирске пройдет фестиваль воинской культуры «Где стоишь, там и поле Куликово». Об этом сообщают «Новосибирские новости».
20 интерактивных площадок развернут в Нарымском сквере. Одну из них отдадут бойцам, вернувшимся из зоны специальной военной операции (СВО).
«Свою площадку получат воины СВО. Многие из них вернулись по ранению и сейчас проходят реабилитацию. Это ребята с очень активной позицией. Покажем беспилотники, но запускать летать по парку их сейчас, конечно, нельзя», — рассказал организатор Дмитрий Семёнов.
Фестиваль проводят уже в 28-й раз в память о мастере кулачного боя из Новосибирска, ветеране «Беркута» Евгении Москалёве. Он погиб в 1995 году.
Приехать на фестиваль вызвались уже 32 команды.
В ходе мероприятия запланированы «Молодецкие игры народов России», шапочные бои и сражения стенка на стенку, перетягивание канатов, игры в городки, выступления с гирями, ярмарки народных ремёсел, танцы и хороводы.
Фестиваль пройдет в воскресенье, 24 сентября, в 14:00. Гостей ждут в Нарымском сквере.
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