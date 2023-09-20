В Новосибирске вернувшиеся из зоны СВО бойцы покажут беспилотники

Беспилотники покажут в рамках фестиваля «Где стоишь, там и поле Куликово».

В Новосибирске пройдет фестиваль воинской культуры «Где стоишь, там и поле Куликово». Об этом сообщают «Новосибирские новости».

20 интерактивных площадок развернут в Нарымском сквере. Одну из них отдадут бойцам, вернувшимся из зоны специальной военной операции (СВО).

«Свою площадку получат воины СВО. Многие из них вернулись по ранению и сейчас проходят реабилитацию. Это ребята с очень активной позицией. Покажем беспилотники, но запускать летать по парку их сейчас, конечно, нельзя», — рассказал организатор Дмитрий Семёнов.

Фестиваль проводят уже в 28-й раз в память о мастере кулачного боя из Новосибирска, ветеране «Беркута» Евгении Москалёве. Он погиб в 1995 году.

Приехать на фестиваль вызвались уже 32 команды.

В ходе мероприятия запланированы «Молодецкие игры народов России», шапочные бои и сражения стенка на стенку, перетягивание канатов, игры в городки, выступления с гирями, ярмарки народных ремёсел, танцы и хороводы.

Фестиваль пройдет в воскресенье, 24 сентября, в 14:00. Гостей ждут в Нарымском сквере.

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