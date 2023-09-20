В Новосибирской области участники СВО бесплатно получат земельные участки

Участники спецоперации и их семьи из Новосибирской области получат бесплатные земельные участки.

В Новосибирской области участников специальной военной операции внесут в список льготных категорий населения для получения бесплатных земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Землю смогут получить военнослужащие, контрактники, те, кто служит или служил ранее в национальной гвардии и имеет специальные звания полиции. Льготы положены и получившим звания Героя РФ или ордена РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, а также ветеранам боевых действий.

В пресс-службе отметили, что члены семей бойцов спецоперации тоже могут получить территории. Эту инициативу внесут на рассмотрение в Законодательное собрание в ближайшее время.

Напомним, что под Новосибирском журналисты телеканала ОТС вернулись из зоны специальной военной операции. Там они сняли серию сюжетов об участниках СВО из Новосибирской области и документальный фильм.