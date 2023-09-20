В Новосибирской области выросло производство яиц и мяса птицы с начала 2023

Производство яиц и мяса птицы возросло в Новосибирской области с начала 2023 года.

В Новосибирской области с начала года увеличилось производство яиц и мяса птицы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона.

Яиц под Новосибирском производят в 1,4 раза больше, чем нужно жителям. На 10% производство мяса превышает показатель за 2022 год. Лишние ресурсы поставляют и в другие субъекты РФ. Так в области наращивают объёмы производства.

Сейчас птицеводство — это инвестиционно привлекательная отрасль, а птицефабрики — одна из самых технологичных животноводческих предприятий региона.

Такие предприятия получают господдержку по утвержденной правительством Новосибирской области госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области».

Напомним, что в 2023 году на птицефабриках Новосибирской области поголовье птиц уменьшилось на 16%.