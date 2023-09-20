В России запретят брать ипотеку без постоянной или временной прописки

С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Россияне смогут воспользоваться программами льготной ипотеки только в тех регионах, где имеют постоянную или временную регистрацию, пишут «Известия».

«Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи он уже перегрет. Именно здесь, в этих городах, субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье», — рассказал в беседе с изданием один из авторов обращения член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

В свою очередь, исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева подчеркнула, что речь идет о региональных покупателях, доля которых составляет порядка 30% на рынке московских новостроек.

Напомним, вторичная ипотека ухудшает ситуацию на рынке новостроек Новосибирска.