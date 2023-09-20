В селе под Новосибирском браконьеры нелегально выловили 250 рыб

В Новосибирской области браконьеры незаконно добыли более 250 рыб.

В селе под Новосибирском транспортные полицейские задержали двух рыбаков, которые незаконно выловили более 250 рыб.

Стоянку браконьеров обнаружили около села Абрашино на правом берегу Новосибирского водохранилища. Сотрудники транспортной полиции Сибири задержали двоих мужчин, которые добывали рыбу при помощи сетей и лодок.

У браконьеров изъяли более 250 рыб: окуней, судаков, плотвы и других видов, а также сами орудия ловли. Специалисты устанавливают объём ущерба, нанесённого этой рыбалкой.

Напомним, за незаконную добычу водных биологических ресурсов максимальное возможное наказание — до двух лет лишения свободы. Чаще браконьеры отделываются крупными штрафами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске более 100 литров алкоголя незаконно продавали на ярмарке мёда. Организатору проведения ярмарки прокуратура внесла представление.