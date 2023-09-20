Выплата 50 000 рублей в январе 2024 года: Путин подписал указ

Уже грядущей зимой российские пенсионеры получат единоразовую праздничную выплату в размере полусотни тысяч рублей – соответствующий Указ на днях подписал глава нашего государство Владимир Путин.

Беспрецедентная выплата в размере 50 000 рублей коснётся граждан РФ, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Посвящена такая выплата 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С Указом президента России Владимира Путина № 703, который он подписал в минувший вторник 19 сентября 2023 года, уже можно ознакомиться на портале правовой информации, сообщило ТАСС.

Разовую выплату к памятной дате планируется произвести в декабре 2023 года — январе 2024-го. Получателями станут все пожилые россияне, награжденные указанными медалью или знаком – коротко их называют «блокадниками».

При этом на юбилейную выплату могут рассчитывать и те граждане РФ, кто постоянно проживает на территории Абхазии, Латвии, Литвы, Приднестровья, Эстонии и Южной Осетии, свидетельствует официальный сайт Социального фонда России. Также на выплату могут рассчитывать и ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» (подобные юбилейные подарки они получали к 70-ти и 75-тилетию Победы в 2015 и 2020 годах соответственно).