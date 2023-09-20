Женщина погибла в ночном ДТП под Новосибирском

На трассе под Новосибирском произошло смертельное ДТП.

В ночь на 19 сентября на трассе "Иртыш" под Новосибирском 48-летняя женщина-водитель не справилась с управлением, и её машина перевернулась. От полученных травм женщина скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

ДТП произошло в Убинском районе на 1194-м километре трассы Р-254"Иртыш". Тойота Корина ехала со стороны Омска в сторону Новосибирска, и пыталась обогнать другую машину. После завершения манёвра обгона она съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель от полученных в ДТП травм погибла на месте.

Следственно-оперативная группа ГИБДД по Новосибирской области проводит проверку и уточняет обстоятельства аварии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Томском двухлетний ребенок погиб от удара током.

Также водитель Daewoo погиб в ДТП на трассе под Новосибирском. ПВодитель автомобиля Toyota Carina 1983 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz, который управлял мужчина 1977 года рождения. В результате аварии водитель Daewoo погиб на месте происшествия. Женщина-пассажир Daewoo 1979 года рождения и водитель Toyota получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.