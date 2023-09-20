Жителей Новосибирска попросили сообщать о подозрительных дронах

Жители Новосибирска получают письма от «Госуслуг», в которых рассказывается о приложении «Радар».

Жители Новосибирска получают сообщения от «Госуслуг», в которых просят помочь в борьбе с беспилотниками.

В рассылке было предложено установить приложение «Радар», которое позволяет сообщать о различных подозрительных объектах и деятельности ДРГ, а также об увиденных беспилотниках, взрывах и ракетах.

Само приложение было представлено общероссийским «Народным фронтом» в середине августа 2023 года. Скачать приложение можно в Google Play и RuStore.



Напомним, неуязвимый для ураганного ветра беспилотник создают в Новосибирске.