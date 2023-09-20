Жители Бердска остались без электричества 20 сентября

В Бердске отключили электричество на девять часов 20 сентября.

20 сентября жители Бердска на девять часов остались без электричества. Об этом сообщили в «Бердск-Онлайн».

Отключение электричество произвели с 9 часов утра до 18 часов вечера по следующим адресам:

— Пушкина, 37-60;

— Чернышевского, 31-83;

— Гоголя, 31-76;

— Добролюбова, 51-76;

— Маяковского, 33-75 (нечетная сторона);

— Островского, 50-56 (четная сторона).

Как отметили в управлении гражданской защиты населения, отключение электроэнергии связано с ремонтом на высоковольтной линии от ТП-56.

Ранее в Бердске на территории Богоявленского собора открыли два памятника. Один из них посвящён священнику и врачу святителю Луке Войно-Ясенецкому, архиепископу Симферопольскому и Крымскому, а второй — исследователю и покорителю Сибири Ермаку Тимофеевичу.

Напомним, что мощная волна холода придет в Новосибирскую область 23-24 сентября.