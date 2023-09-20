В Новосибирске опубликован топ-5 худших поликлиник

В Новосибирске составлен рейтинг худших поликлиник города — в основу оценки легли отзывы в сервисе 2ГИС.

Рейтинг наихудших поликлиник Новосибирска был составлен по отзывам горожан в социальных сетях и на платформе 2ГИС. Жители города делятся своими негативными впечатлениями о трудностях записи на прием к врачам и неприемлемом поведении медицинского персонала, пишет «АиФ-Новосибирск».

Городская клиническая поликлиника №20, расположенная на улице 1905 года, получила оценку 2,7 из 498 отзывов. Пациенты жалуются на некомпетентность специалистов и грубое общение. Они также высказывают недовольство работой регистратуры, где дозвониться бывает сложно.

По словам посетителей, Городская клиническая поликлиника №16 на проспекте Карла Маркса страдает от узких коридоров и нехватки мест для сидения. Она получила оценку 2,2 по результатам 226 отзывов. Были замечены проблемы с записью на прием и грубость медработников.

Городская клиническая поликлиника №22 на улице Зорге получила общую оценку 2,1 на основании 434 отзывов. Посетители недовольны долгим ожиданием и качеством обслуживания.

Городская клиническая больница №2 на улице Кошурникова получила оценку 1,9. По мнению 71 пациента, работа регистратуры и организация обслуживания в этом медицинском учреждении оставляют желать лучшего.

На последнем месте в рейтинге оказалась Городская клиническая больница №11 на улице Танкистов с оценкой 1,7 и 574 отзывами. Посетители жалуются на некачественный сервис, долгое ожидание приема и некомпетентность персонала.

Напомним, ранее в Новосибирске был обнародован рейтинг худших парков по отзывам 2GIS.