Более 500 компаний Новосибирской области оказывают помощь участникам СВО

Большинство компаний Новосибирской области стали помогать после объявления частичной мобилизации.

В Новосибирской области более 500 компаний оказывают помощь участникам СВО, включившись в этот процесс сразу после объявления частичной мобилизации, которая началась 21 сентября 2022 года. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

В сентябре 2022 года представителям власти часто задавали вопрос о возможности объявления бизнес-мобилизаци, однако этот процесс проявил себя сам.

Представители регионального правительства отмечают, что многие компании и предприятия заявили о своей готовности помогать уже с первых дней после объявления частичной мобилизации.

Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин рассказал, что они почувствовали активность бизнеса уже на 3-4 день после начала мобилизации. Министерство было уполномочено на организацию всех необходимых поставок на три площадки – в Шилово, Кольцово и Академгородке. В первые дни активно включились в процесс порядка 200 компаний, а все, кто решил помогать в вопросах обеспечения военнослужащих с первых дней, делают это до сих пор.

Постепенно к процессу подключились еще несколько сотен компаний. Однако предприниматели предпочитают не рассказывать о том, в каких объемах они оказывают помощь участникам СВО, объясняя, что делают это исходя из своих возможностей. Для многих компаний это стало дополнительной мотивацией: они своим хотели помочь, обеспечить их всем необходимым.

Бизнесу важно, чтобы их помощь доходила конкретному бойцу, соседу, другу, товарищу, сотруднику и так далее. Многие компании передают средства в фонды или покупают необходимые товары напрямую.

На постоянной основе помощь подразделениям, находящимся в зоне СВО, оказывают порядка 500 компаний. Среди них как маленькие компании с 1-2 сотрудниками, так и крупные предприятия. Региональное Минпромторг говорит, что все острые вопросы о бронировании сотрудников и организации работы компаний, руководители которых были мобилизованы, в Новосибирской области были решены в короткие сроки.



Как ранее Сиб.фм, комбат «Веги» из Новосибирска Панфёров раскрыл сумму выплат своим бойцам.