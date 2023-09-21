Комбат «Веги» из Новосибирска Панфёров раскрыл сумму выплат своим бойцам

Размер выплат бойцам раскрыл комбат «Веги» из Новосибирска Андрей Панфёров.

В Новосибирске командир элитного батальона «Вега» Андрей Панфёров рассказал, сколько получают его бойцы. Точную сумму он назвал в интервью с «Сиб.фм».

По словам комбата, сейчас появляется тенденция на увеличение сумм выплат.

«Я точно могу сказать, что в ближайшее время будет документ, Указ президента, о том, что все регионы нашей страны будут выплачивать всем приходящим в ВС РФ, особенно добровольцам, по 100–200 тысяч рублей. Это будет узаконено», — заявил Андрей Панфёров.

Он также добавил, что раньше этим занимались губернаторы регионов, а теперь ожидается господдержка в виде единовременной выплаты. Как отмечает глава «Веги», в скором времени будут подняты и выплаты для бойцов СВО на передовой.

«Сейчас допустим в "Веге" получают по 220 000 – 300 000 в месяц», — заключил глава «Веги».

Ранее комбат «Веги» из Новосибирска Андрей Панферов заявил, что одной из главных ошибок России в спецоперации является вера в то, что Россию «будут встречать с хлебом и солью».

Напомним, что Андрей Панфёров отрицает возможность второй волны мобилизации. Он считает, что на СВО больше нужны контрактники и профессионалы.