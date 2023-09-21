Комбат «Веги» из Новосибирска Панферов назвал главные ошибки спецоперации

Панферов считает, что задачи частичной мобилизации выполнены.

Комбат «Веги» из Новосибирска Андрей Панферов рассказал, что одной из главных ошибок России в спецоперации является вера в то, что Россию «будут встречать с хлебом и солью». Об этом он рассказал в интервью Сиб.фм.

«На самом деле, недооценили степень обработки населения Украины. Не думали, что будет такое сопротивление со стороны врага. Оказалось всё намного сложнее – проникновение НАТО. Ещё в самом начале спецоперации они усилили офицерский состав на националистов», — сказал комбат.

Панферов считает, что «обработка» населения Украины прошла успешно. Комбат назвал это главным просчетом России.

Также командир «Веги» высказался по поводу частичной мобилизации. По его мнению, эта задача выполнена.

«После принятия решения в прошлом году о частичной мобилизации, наша армия пополнилась новыми солдатами, и сейчас они имеют значительный опыт боевых действий», — сказал Панферов.

Он отметил, частичная мобилизация дала возможность ВС РФ прежде всего в перегруппировке и организации боевой работы.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске бойцы «Вагнера» перешли в элитный отряд «Веги».