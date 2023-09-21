Директор фирмы из Новосибирска полтора года не платил зарплату сотруднице

Главу коммерческой организации из Новосибирска осудят за неуплату зарплаты работнице.

51-летний житель Бердска и руководитель коммерческой организации не выплачивал своему сотруднику зарплату в течение полутора лет. Теперь его дело рассмотрят в суде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

51-летнего главу организации обвинили по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). У него были все возможности выплачивать зарплату девушке, которую он нанял на должность инженера-сметчика. Однако с марта 2020 года по январь 2022 года он задолжал ей почти 400 тысяч рублей.

Девушка подала на него гражданский иск, в обеспечение которого на имущество обвиняемого наложен арест. Теперь дело рассмотрит Бердский городской суд.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске первоклассница заперлась в квартире и перестала выходить на связь. Она настолько крепко уснула, что её матери пришлось обращаться к спасателям.