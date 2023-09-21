Глава «Веги» Панфёров из Новосибирска допустил создание ЧВК Суровикина

Вице-спикер Заксобрания НСО Панферов рассказал о возможностях и задачах ЧВК.

Глава элитного батальона «Вега» Андрей Панфёров из Новосибирска рассказал в интервью Сиб.фм, что генерал Сергей Суровикин может создать свою ГЧК — и даже он сам задумывался о таком мероприятии.

На момент интервью, в сентябре 2023 года, в России существует закон о том, что нельзя создавать новый частные военные компании. Однако, новая структура может закрыть вакуум, который образовался после Пригожина, считает Андрей Панфёров.

"Зачем привлекать Вооружённые силы, когда есть частные военные компании, которые выполняют те задачи во взаимодействии с вооружёнными силами? Здесь один плюс, на мой взгляд, со стороны Суровикина, он будет выполнять государственные задачи и деньги зарабатывать. Его целью будет стабилизировать обстановку там, где нам интересно", — объясняет глава "Веги".

Андрей Панферов и сам раньше предлагал создать ЧВК, и периодически возвращается к этой идее, но не решил этого делать тогда, и не может завести ЧВК сейчас.

"Я попал в тот момент и приехал с предложением, когда уже ЧВК создавались. Они были за занавесью, и об этом не говорили. На данный момент, думаю, что вполне возможно. Только, безусловно, нужно отталкиваться от тех реалий, которые есть, но я ещё раз подчёркиваю свою позицию, ЧВК создаётся не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы выполнять функции, которые Вооружённые силы на данный момент взять не могут. Для того, чтобы нашу политику и военную доктрину поддерживать, чтобы это было одной из точек, на которые можно будет опереться", — рассказывает первый вице-спикер Заксобрания НСО.

Полную версию интервью с Андреем Панфёровым читайте на отдельной странице.