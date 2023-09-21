ЧВК Суровикина и убитые бойцы: о чём заявил глава батальона «Вега» Панфёров в годовщину мобилизации

Прошёл год с момента объявления частичной мобилизации в России. Изменился ли ход специальной военной операции, как обстоят дела с выплатами бойцам и какие могли быть совершены ошибки — в интервью командира элитного батальона «Вега» из Новосибирска Андрея Панфёрова для Сиб.фм Group.

Достижения и ошибки СВО

21 сентября наступил ровно год, как в России объявили частичную мобилизацию. О каких результатах уже можно говорить?

– На мой взгляд задача частичной мобилизации выполнена. Начиная военную спецоперацию на территории Украины, рассчитывая соотношение сил и средств, руководство страны рассчитывало на другой порядок действий. Когда на первых этапах проходили боестолкновения, началось движение наших войск, стало понятно, насколько обширная эта территория. Безусловно были допущены определённые ошибки в расчётах и оценке возможностей украинских Вооружённых сил. После принятия решения в прошлом году о частичной мобилизации, наша армия пополнилась новыми солдатами, и сейчас они имеют значительный опыт боевых действий. Частичная мобилизация дала шанс ВС РФ прежде всего в перегруппировке и организации боевой работы. И в конечном итоге она даёт возможность осуществлять нам оборону.

Но в любом случае, при соотношении сил и средств, которые у нас есть, мы понимаем, что всё-таки личного состава недостаточно. Сейчас идёт активная компания по набору контрактников, которые пополнят ряды бойцов СВО. Вы же отлично понимаете, что боестолкновения несут ожесточённый характер. Есть погибшие, раненые. Идёт сейчас работа и по замене мобилизованных контрактниками. Они проходят боевую подготовку в лагерях и отправляются на фронт. Но те мобилизованные, которые служат год, уже вровень идут с контрактниками. Потому что боевой опыт не потеряешь. Воюют достойно.

Андрей Борисович, как вы оцениваете стратегию действий наших Вооружённых сил? Какие есть главные ошибки, которые нужно исправить сейчас?

– Когда Россия шла на спецоперацию, то думала, что нас будут встречать с хлебом и солью. На самом деле, недооценили степень обработки населения Украины. Не думали, что будет такое сопротивление со стороны врага. Оказалось всё намного сложнее – проникновение НАТО. Ещё в самом начале спецоперации они усилили офицерский состав на националистов. То есть командиры бригады, фашиствующей организации на территории Украины, начали воевать с нами. Жёсткая обработка населения Украины дала свои плоды. Это один из самых главных наших просчётов.

Конечно, мы не до конца оценили военный потенциал Украины. У них был боевой опыт. Они усилили армию ещё после конфликта в 2014 году. Провели анализ и НАТО безусловно помогла усилить военный состав.

Я, например, тоже думал, что за три-четыре месяца мы завершим задачи спецоперации. Но были созданы глубокие линии обороны со стороны противника. Наши войска действовали осторожно. Это важно по той простой причине, что потери могут быть большими.

А какие достижения спецоперации можете назвать?

– Прежде всего, несколько областей Украины вошли в состав России. Цель не стояла отнять эти территории. Одна из задач была и остаётся – создать определённый буфер, который бы давал возможность реагировать на ракетные удары. Раньше этой зоной были страны Варшавского договора. Сейчас выстроена жёсткая оборона, от которой можно начинать наступательные действия в сторону противника. Под Харьковом и Херсоном мы выровняли эту линию. Сейчас её называют обороной бывшего генерала СВО Сергея Суровикина. Что это даёт сейчас? Изматывание противника и нанесение поражения, возможность контрудара, отталкиваясь именно от этих линий обороны. Кроме боевого опыта и порядка боевых действий, мы выстроили сильную защиту, которая принесёт нам победу. Это сейчас главные задачи ВС РФ.

Дорогой батальон

Вы – командир элитного батальона «Вега». Расскажите о ситуации в текущем году. Сколько новых бойцов появилось в батальоне?

– На июнь месяц в «Веге» было вакантно около 30 мест. Сейчас около 20 человек отправились в зону СВО. Сейчас идёт доукомплектация. Все члены «Веги» представители каких-то военных специальностей – командиры экипажей боевых машин, артиллеристы-миномётчики, операторы противотанковых ракет и беспилотных летальных аппаратов. Если у человека нет соответствующего образования, но мы видим, что он подходит, его отправляют на учёбу. Сразу скажу, что «Вега» один из дорогостоящих батальонов. Проходят обучение бойцы в течении пяти месяцев. Осваивают разные виды боевых действий. Например, обучение одного оператора беспилотного летального аппарата для страны обходится от 950 тысяч рублей. Все беспилотники проходят модернизацию, это тоже денег стоит.

Конечно, в нашем батальона гораздо меньше потерь. Но они есть – убитые, раненые, контуженные. Недавно, например, погиб выполняя боевую задачу наш военный Филин. Скоро будет похоронен. Умер он от тяжёлых ранений. Работал у нас здесь на железной дороге.

Все ли члены «Веги» побывали в отпуске после отправления в зону СВО?

– Есть бойцы, которым это необходимо в силу семейных обстоятельств. Но некоторые переносят отпуск из-за возложенных на них задач. Но никого лишением отпуска не наказывали. Потому что не имеем на это права. У каждого военнослужащего есть возможность отдохнуть. На данный момент из состава «Веги» процентов 15 еще не ходили в отпуск. Вот я, кстати, на днях возвращался из командировки, в аэропорту Толмачёво было около 50 бойцов, которые уже возвращались обратно.

После мятежа ЧВК «Вагнер» бойцы оттуда переходили в батальон «Вега»?

– Да, есть ребята, которые перешли в батальон «Вега» из ЧВК «Вагнер». Около 8-9 человек. Могло быть больше, но батальон имеет чёткую структуру, больше которой мы не имеем права набирать. К ребятам из «Вагнера» я отношусь с большим уважением. Видел их действия, знаю, как они работают. На поле боя действуют решительно и умело. Это заслуживает уважения.

Некоторые мобилизованные новосибирцы, которые возвращаются из зоны СВО, говорят, что их в срочном порядке переводят на контрактную службу. Правда ли это?

– Такие моменты есть. Но давайте будем объективными. Есть командиры, у которых с головой не всё в порядке. Например, ставиться командиру задача набрать дополнительно 20 человек контрактников. И это уже не предложение, а обязанность. А потом спрашиваешь для чего вы вызываете на СВО одного, второго, третьего, если отлично знаете, что они не пойдут обратно. Отвечает: «Мне поставили задачу». Вы подходите к этому более лояльно. Кто-то хочет остаться дома, а некоторые вернуться на СВО. А если человека принуждают, семья идёт разбираться в прокуратуру и начинается нагнетание. Когда разберутся, то выясняется, что можно было поступить несколько иначе и этого человека вообще не рассматривать как контрактника. А в то время резонанс и скандал уже успел пойти на всю округу: «Всех заставляют подписывать контракт и возвращаться на СВО».

Но контракт люди со стороны не подписывают. На это идут в первую очередь парни с боевым опытом. Из 100 человек, которые приходят по контракту, остаются около 70. Потому что приходят и такие ребята, на которых без слёз не взглянешь.

Выплаты до 300 000 рублей

Изменилась ли сумма выплат бойцам и их семьям?

– Тенденция идёт на увеличение сумм выплат. Я точно могу сказать, что в ближайшее время будет документ, Указ президента, о том, что все регионы нашей страны будут выплачивать всем приходящим в ВС РФ, особенно добровольцам, по 100 000 – 200 000 рублей. Это будет узаконено. Раньше эта была инициатива губернаторов. А теперь это будет государственная поддержка в качестве единовременной выплаты. То есть участник СВО будет получать подъёмные. В ближайшее время поднимут и денежные довольствия для бойцов на передовой. Сейчас допустим в «Веге» получают по 220 000 – 300 000 в месяц.

Кстати, с первых дней СВО Россия выплачивает деньги бойцам СВО и их семьям. Хватает ли средств у государства?

– Деньги есть. В сегодняшней ситуации в первую очередь за счет оборонных и промышленных предприятий. У меня такого еще не было, чтобы не доплачивали или не выплачивали деньги. Всё приходит 10-20 числа каждого месяца. Лично я получаю офицерские выплаты. Сколько обещали всё выплачивают (сумму выплат Андрей Панфёров не уточнил – прим.ред).

Сын, преемник и четвероногий боец

Когда вы отправлялись на СВО в конце прошлого года, сын тоже поехал с вами. Он до сих пор на Украине?

– Он недавно вернулся и сейчас выполняет задачи здесь. Сейчас занимается транспортировкой погибшего бойца. Но 30 сентября он отправится обратно в зону СВО. В прошлом году он писал рапорт, чтобы его призвали. Считается мобилизованным. Ему достаточно комфортно там. Знаете, по сущности своей мужчина всегда работает для самореализации. Я всегда растил из него солдата. Между нами не было каких-то сентиментальностей. Когда он звонит из зоны СВО, мы стараемся говорить о военных делах. Он обращается ко мне за советом. В военном деле у меня опыта побольше.

Летом вы вернулись из зоны СВО. Расскажите о преемнике, который остался в батальоне.

– Он офицер. Воин специального назначения. Служит в 24 бригаде. Хороший парень. Видите, как получилось? Когда был добровольческий отряд, он туда входил, я мог 10 лет быть в нём. А когда он стал уже строевым, надо понимать, ребятам по 35 лет. Мне 62 года. Ребята стоят в очереди, те, которые заслужили, а движения никакого нет, причём, все на должностях. Но, надо понимать, сидеть в строевом батальоне и не давать расти молодым... Ведь будущее не за нами, а за ними, вот в чём дело. Парень хороший, у него три боевых ордена, два ранения, он молодец, улыбчивый, с чувством юмора. Хороших офицеров всегда больше, чем плохих. Я передал батальон в надёжные руки. В любом случае, мы с ним созваниваемся, он просит меня о помощи тем или иным способом. Вот, недавно с ранеными помогал. Просил министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова перевести бойца из госпиталя в нейрохирургию. Этого парня там прооперировали, но он не выдержал, там серьёзные ранения, руки оторвало, живот распороло. Ну как не помогать? Тем не менее, я горд тем, что я соприкоснулся с этими молодыми ребятами. Вот, представляете, уволился из Вооружённых сил в начале нулевых, и вот я сижу... Один комбат – 35 лет, другой – 34 года, заместитель командира бригады, заместитель командира отряда и я – по 62 года. И у меня такое ощущение, будто я никуда не уходил, на совещании докладываю, всё как положено, получаю задачи и прочее. И у меня однажды спросил командир: «Ну что, Андрей Борисович, может два раза в реку войти?» Я говорю ему: «Вошёл уже по самые брови». Удовольствие получил, разговоры мужские, военные.

Официально вы комбат до сих пор?

– Пока нет приказа об увольнении меня в запас, да, я являюсь комбатом. Он (преемник) исполняет обязанности командира. Хотя, я уже все дела передал, сейчас ждём приказа.

Сами не собираетесь в зону СВО проверить обстановку?

– Сейчас же запретили зону СВО посещать без разрешения. Я не гуманитарий (тот, кто оказывает помощь), ни волонтёр, к сожалению. Предпочитают в таких делах то, чем занимаюсь – воевать. В любом случае, процесс будет идти мимо меня, и чтобы не было такого ощущения, знаете... Отсутствие нужности, я стараюсь себя сейчас никаким образом не акцентировать на этом. Хотя, всё равно отслеживаю ситуацию.

Ранее вы рассказывали о четвероногом бойце в батальоне «Вега» – таксе Степане. Его фото вызвало умиление среди наших читателей. Не собираетесь ли привезти в Новосибирск собаку?

– Степан в батальоне самый главный (шутит). У него сейчас есть хозяин, наш земляк Юрий Ертов, который находится на СВО. Пёс не отходит от него. У них свои отношения, я иногда шучу, говорю: «Юра, ты его только курить не учи». Собаки, конечно, греют душу. Особенно в таком месте как зона СВО. Когда поедет в отпуск, привезет Степана в Новосибирск. Обязательно приведу его в гости в вашу редакцию.

Но здесь вот какое чудо произошло. Нашлись первые хозяева Степана. Вернулись обратно в свой дом, а собаки нет. Несколько месяцев жили где-то в другой стране. В семье есть трое маленьких детей.

Помните, я рассказывал, что мы нашли Степана и у него на спине фашисты выжгли трезубец? Мне его стало жалко. Сейчас отдавать или нет его – сложный выбор. Мы ведь привыкли к нему как к родному. Думаю, Юрий сделает всё, чтобы собаку привезли в Новосибирск. Пусть живёт у нас как участник боевых действий. Он уже тут популярный.

Вторая волна мобилизации

В сети часто появляются новости о возможной второй волне мобилизации. Необходима ли она?

– Если это и будет происходить (но я исключаю такой вариант), набор пройдёт в упорядоченном виде. Уже выводы сделаны, опыт есть. Но ещё одна мобилизация сейчас не нужна. Сейчас достаточно контрактников, которые входят в состав ВС РФ.

Понимаете, мобилизация предполагает какое-то критическое состояние на фронте. Сейчас потребности в этом нет. Когда объявляли частичную мобилизацию в прошлом году, наша армия действительно в этом нуждалась, надо было усилить оборону, на тот момент не хватало личного состава. Потому что протяженность линии фронта огромная. Необходимо было выстроить позицию.

Если всё же не будет второй волны мобилизации, состав бойцов Россия будет пополнять контрактниками?

– За счёт новых контрактников и ротации срочников на контрактников. Есть люди, которые говорят о том, что идут служить, чтобы решить финансовые вопросы. Выплаты значительные. И желающих пойти на СВО будет много. Исходя из этого мы и будем строить военную политику.

Выгодная смерть Пригожина

После гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина новосибирцы создали петицию за объективное расследование причин его смерти. Напомним, он погиб во время крушения самолёта. Но многие считают, что его «убили как неудобного военного». Как вы прокомментируете это?

– Когда это произошло много версий было. В том числе высказывались, якобы Путин приказал и прочее. Это было со стороны наших врагов, чтобы негатив был нацелен в сторону России. Конфликт с Шойгу и Герасимовым у Пригожина безусловно был. О том, что в деле главы ЧВК всё ложь или накаты, как сейчас говорят, это не имеет никакой почвы. Но было очень много лиц, которые хотели его убрать. Думаю, всё-таки эта была диверсия. Потому что с чего бы вдруг самолёт летел и крыло отстегнулось и он упал. Например, французы были в этом заинтересованы — их отодвинули от золото и урана. В другие странах тоже свои цели были. Только представьте, 25 тысяч вагнеровцев с боевым опытом. Таких бойцов нет ни где. И они давили Украину. И сам Пригожин многим наступал на голову. Его смерть была многим выгодна, но не России.

Этот человек станет исторической фигурой. Мы его еще долго будем вспоминать. ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным сделала многое за время СВО, и Россию сейчас позиционируют как сильное государство.

После мятежа ЧВК «Вагнер» стало известно о пропаже генерала СВО из Новосибирска Сергея Суровикина. Несколько месяцев стране было неизвестно о его местонахождении. Недавно появились новости, что он в Алжире. Почему вокруг его персоны столько внимания?

– Суровикин сильный военный начальник. Умел командовать сухопутными операциями. И то, что его просто взять и выбросить «за борт» в нынешней ситуации и не оставить его без применения – это было бы глупо, на мой взгляд. Моё мнение такое – он порядочный генерал, с большим боевым опытом, с харизмой и крепким волевым характером. Если он кому-то не пришёлся, то всё понятно, всеми же не будешь любим, если ты что-то сказал, а кому-то что-то не нравится, начинают сразу вешать на него какие-то ярлыки. Если он придёт в Африку, я вам скажу, что мы, во всяком случае, ничего не потеряем из тех позиций, которые есть, он наведёт там порядок.

Линия генерала «Армагеддона» и новая ЧВК

Вы общались когда-нибудь с Суровикиным лично?

– Нет. Я знаю о нём, смотрю, читаю, находился на совещаниях, разговаривал с военначальниками. Да, где-то что-то не нравится, но, в целом, надо быть объективным, я так считаю. Знаете, я всегда исходил из следующего порядка: никогда не злословил, не хохотал по одной простой причине – я военнослужащий. Надо смотреть, на мой взгляд, на государственные интересы. Если кто-то оступился, надо смотреть в целом, а хохотать или о нём гадости говорить – ну, это не пристало.

В начале нашего разговора вы как раз упомянули такой термин как «линия Суровикина». Это оборона?

– Да. Линия Суровикина – это укрепления, рубежи сопротивления, 20 километров, которые включают в себя минные поля, позиции для боевых машин, которые, на данный момент, играют роль линии обороны. Я не знаю почему, когда говорят, что идёт контрнаступление Украины, я с этим не согласен, по одной простой причине – идёт нащупывание брешей в этой линии обороны. Наступление, на мой взгляд, несколько другое, а то, что идут активные боевые действия – они щупают, осматривают не могут проникнуть. Эта линия была выстроена, потому что от неё очень удобно контратаковать. Вот, есть линия, на каких-то участках обороны наши смотрят, где есть возможность прорыва или удара, сосредотачивают силы и средства, и они начинают тогда идти на противника. И легче атаковать от обороны. Та же линия, в большей или меньшей степени есть и у украинцев. Такие же минные поля, такие же заграждения, такие же позиции и прочее. Только они в большей степени зависят от тех, кто им поставляет вооружение и от них всё время требуют откинуть нас, но кроме всего остального, националистические партии, бандеровский актив требует постоянного движения, он всё время говорит, отбиваем территорию, поэтому они всё время атакуют. То, что мы так работаем, это на данный момент, самый оптимальный порядок действий, который должен быть для наших Вооружённых сил, учитывая средства, возможности промышленности и прочее.

Политологи предполагали, что Суровикин может создать новую ЧВК. Как вы считаете?

– Вполне возможно. Но у нас видите, как получается, есть закон о том, что ЧВК не создаются. Если будет новая структура, которая закроет вакуум после Пригожина, я думаю вполне возможно. Потому что, в большей степени, вот эта система показала себя в лучшем виде. Зачем привлекать Вооружённые силы, когда есть частные военные компании, которые выполняют те задачи во взаимодействии с вооружёнными силами? Здесь один плюс, на мой взгляд, со стороны Суровикина, он будет выполнять государственные задачи и деньги зарабатывать. Его целью будет стабилизировать обстановку там, где нам интересно.

Ранее в интервью медиахолдингу СибФМ Group вы говорили, что в 2014 году сами предлагали создать ЧВК. Рационально ли это делать сейчас? Может ли в Новосибирске появиться ЧВК?

– Я периодически к этому возвращаюсь. Но дело в том, что я попал в тот момент и приехал с предложением, когда уже ЧВК создавались. Они были за занавесью, и об этом не говорили. На данный момент, думаю, что вполне возможно. Только, безусловно, нужно отталкиваться от тех реалий, которые есть, но я ещё раз подчёркиваю свою позицию, ЧВК создаётся не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы выполнять функции, которые Вооружённые силы на данный момент взять не могут. Для того, чтобы нашу политику и военную доктрину поддерживать, чтобы это было одной из точек, на которые можно будет опереться.

Долгий Груз 200

К нам в редакцию поступают жалобы, что тела погибших мобилизованных не доставляют по нескольку месяцев и что выплаты потом приходится ждать долго. Какой на самом деле срок определён?

– Доставка тел, если срок увеличивается, может состоять из нескольких факторов:

1. не сразу тело могут найти;

2. солдат попадает в плен, его расстреляли и закопали, пока установят местонахождение тела, пройдёт много времени;

3. генетические экспертизы, которые невозможно установить на данный момент личность.

Бывают случае, что непонятно, кому передавать тело. Родители говорят нам, а жена – мне. Будем считать, что это единичные случаи из ста, ну может, пять случаев, которые освещают, а бывает – солдата вовремя отправляют, хоронят, и оплачивают и провожают в последний путь со всеми почестями. С установления гибели, до доставки тело в Ростов-на-Дону, а затем на родину бойца может пройти около месяца.

По поводу выплат куда жаловаться?

– В Министерство обороны РФ, военкоматы или к депутатам Законодательного собрания. И сразу надо понять, почему задерживают. Я насколько знаю, тоже есть нормативные акты в течение какого срока должны быть перечислены деньги. Но все это в течение месяца. Я вам скажу, по своему опыту, что все необходимые справки, которые необходимы для того, чтобы семья получила этим занимается офицер, который соответственно сопровождает тело. Он приезжает в военкоматы и не имеет права уехать до тех пор, пока он не получит эти справки. Государственный регламент четко прописан.

Бойцы в плену

Сообщалось, что несколько жителей Новосибирской области попали в плен на Украине. Как их освобождают?

– Честно не знаю. То, что в плену есть – я не исключаю, а вот сколько и как сказать не могу. Правда, не знаю. А процесс освобождения через уполномоченного по правам человека идёт. И есть специальные службы, министерство обороны при которых идёт обмен военнопленными. Опять же – что хотят сделать? Хочет ли противник нам этого военнослужащего отдать или нет? Здесь вопрос тоже. Есть очередность определенная и есть решения с той и другой стороны. Они подают список. Наши, например, говорят: «Вот этот, вот этот, вот этот». А они говорят нет. И пока все переговоры идут. В общем много времени занимает. То, что есть в плену – не исключаю. То, что есть, скажем так, проволочки по передаче военнопленных, они тоже являются объективным фактором. Но сколько – я не знаю. И даже не предполагаю с каких частей. В плен попадают не только же из-за того, что в бою ранен и упал, откровенно скажем, что военнослужащие бывают без какой-то команды куда-то вышли и решили по сотовой связи позвонить, а их запеленали и к себе.

Иностранцы на СВО

Есть ли в зоне СВО иностранцы?

– Навалом. Наше направление, на котором мы действовали... Я вам так скажу, наши ребята смотрели через беспилотные летальные аппараты –венгры, чехи, эстонцы, ирландцы были, поляков очень много от сержантов до штатных офицеров. Беспилотник идёт снимает, а где-то примерно от линии соприкосновения в километрах 10 у них созданы учебные лагеря. Туда прибывают мобилизованные, поляки их строят, там полигоны сделаны. Они подготовку проходят и идут на передовую.

Как обозначаются они? Как мы понимаем, что это венгры, поляки?

– Они до того охамели, что многие из них ходят в форме своих стран с опознавательными знаками. Есть данные, которые приходят с агентурной стороны. У нас постоянно были эти данные. Через определенные каналы приходят источники: «Там столько то, там столько то...» Предварительно. Может быть больше. Но не менее. Потому что, например, видел трёх эстонцев или четырёх. Они же там тоже не живут в землянках. Они живут в пунктах. В магазины ходят и всё прочее. Ну и безусловно, это все выясняется и смотрится. Я точно могу сказать, кто и каким подразделением командует, а потом уже через свои источники начинает искать, например, в Вооруженных силах Польши какую должность он там занимал и что там делал.

Если говорить со стороны России. Есть иностранцы?

– Да. Кубинцы есть. Есть ребята со Средней Азии, Армении, Казахстана. Откровенно скажу, что поляков не было и Слава Богу (смеется). Но тем не менее, я знаю, что и в других подразделениях, а особенно и в добровольческих частях там и с Алжира есть, которые учились и приезжали сюда, у которых смешанные браки.

Спецназовский рецепт от простуды

Осень – сезон простуды. Назовите спецназовский рецепт борьбы с инфекциями.

– Есть один мощный способ. Я рецепт узнал в первую Чеченскую кампанию. Когда СССР распался и несколько человек ушло в СФО и там было организовано подразделение в Ханкалу. У них там был военный врач. Он мне посоветовал для поддержки иммунитета и для того, чтобы не болеть особенно осенью – в течение двух недель с утра натощак выпивать полстакана кипяченной воды с 20-ю каплями женьшеня и двумя таблетками янтарной кислоты. И я вас уверяю, никаких витаминов не нужно будет. Даже если заболеете, характер недуга будет совершенно другой и как правило, это очень хорошо укрепляет иммунитет.

Когда закончится СВО

В последнее время заметна тенденция, что эксперты называют сроки окончания спецоперации или какие-то конкретные действия, которые нужны для этого. У вас есть какое-то мнение по поводу этих двух пунктов?

– Любая военная спецоперация рано или поздно заканчивается. Вопрос только в том, с каким исходом. То, что сейчас говорят, мол, идут там закрытые переговоры везде. Я этого не исключаю, потому что это было бы глупо, если не находить какие-то точки соприкосновения, но у каждого же есть свои цели... То, что мы не уступим свои территории и это уже окончательно. В этом я даже не сомневаюсь. Вопрос в том, каким образом будут поступать те, которые накидывают сейчас, отдаются в тяжелое вооружение украинцам. Начались постоянные атаки беспилотными летальными аппаратами, появились тяжелые ракеты, которые бьют. Они все-таки на данный момент ставят целью ситуацию перегнуть на себя. Как в такой обстановке эти переговоры будут проходить? Я, честно говоря, не предполагаю, потому что, если сейчас тяжелыми ракетами будут бить по нашей территории, ну это новый виток пойдет и это будет безусловно, уже другой этап конфликта. Поэтому, на мой взгляд, сейчас мы на ближайшую задачу выйдем, а там уже будем смотреть на эти тенденции, которые будут происходить после выхода на новые рубежи.

Это описывается примерными временными рамками? В годах, месяцах?

– Я недаром говорил, что осенью это будет отправной точкой. Думаю, в октябре всё будет ясно, потому что не зря сюда зачастил Эрдоган, не зря полетели туда ребята из Америки. Они же поехали туда не пироги раздавать. Они поехали туда ситуацию смотреть каким образом всё сейчас происходит ну и удар ракетами по Севастополю он говорит о том, что они таким образом демонстрируют свои возможности. На мой взгляд, октябрь покажет каким образом будем действовать. А то, что они говорят: бездорожье, затишье – этого не будет.

Карьера комбата

Хотелось бы задать самый главный вопрос о Новосибирске. Недавно у нас прошли очередные выборы главы региона. Как вы оцениваете эти выборы? Довольны ли исходом голосования?

– Я свою точку зрения выскажу. Думаю, что безусловно, вот в данный момент выборы они нужны, чтобы показать легитимность власти. То, что Андрей Травников будет губернатором я не сомневался по той простой причине, что он единственный человек, который очень хорошо ориентируется в ситуации. У которого дееспособное правительство. Президент дал ему оценку и фактически сказал, что можете выбираться, потому что вы задачи, которые ставились на первый срок выполнили. Андрей Травников знает все ошибки, которые произошли и понимает, где завязли, где что-то не сделали или не выполнили. Ну и откровенно говоря, возраст такой, желание есть работать – это тоже очень много значит. Все остальные люди без команды, без возможностей, без всего. По-другому быть не могло. Человек, который интересуется политикой и который заинтересован в том, чтобы регион развивался, конечно, за него проголосуют. Кроме всего остального, директоры крупных заводов и предприятий с ним взаимодействуют. Им выгодно, чтобы он остался. Директорам холдингов – тоже. 75% голосов — это хороший результат. Единственное, что показало, он достойно может воплотить себя в следующем сроке, как губернатор. И войти в историю Новосибирской области, как один из руководителей этого региона. Главное, чтобы и стабильность была, чтобы без скандалов. Конфликты нам сейчас не нужны. Не время сейчас этим заниматься.

У вас богатый опыт в военном деле и в политике. Что думаете о своей дальнейшей карьере? Может быть, будете баллотироваться на высокопоставленные посты?

– Я столкнулся с такими рассуждениями: «Панфёров специально отправился на специальную военную операцию, чтобы получить более высокий пост и прочее». Мне не нужен никакой пост. Посчитают нужным предложить – ради Бога, но не более. Ни у кого под ногами вертеться не буду по одной простой причине – шёл на СВО я прежде всего, как офицер. Зная, как обстоят дела, посчитал своим долгом внести лепту в нашу общую победу и помочь стране, не более того. Все шкурные вопросы за счёт спецоперации я решать не буду.