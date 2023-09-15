Генерал Суровикин из Новосибирска нашёлся в Алжире

В СМИ сообщили о местоположении генерала армии Сергея Суровикина.

Военный командир, генерал армии Сергей Суровикин, в настоящее время находится в Алжире вместе с делегацией Министерства обороны России. Об этом 15 сентября сообщает «Ъ» со ссылкой на источник в окружении военачальника. Сообщение подтверждено фотографией, пишет издание.

По информации источников, поездка генерала Суровикина связана с большим вниманием, уделяемым руководством Алжира внешней политике восточного направления.

Ранее СМИ сообщили, что генерал Сергей Суровикин получил новую должность после своей отставки с поста главкома Воздушно-космических войск РФ. Он был назначен председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны. Это решение было принято единогласно представителями Совета профильных министров СНГ.

Напомним, ранее генерала «Армагеддона» заметили на публике.