Минобороны в попытках помочь Африке, а точнее Алжиру, десятилетиями страдающему от колониальной политики Франции, направило делегацию, в составе которой замечен генерал Суровикин. Его миссия выполнима, уверены в правительстве.

Генерал армии Сергей Суровикин, освобождённый от должности главкома Военно-космических Сил РФ и не появлявшийся в медиа-пространстве около двух месяцев спустя попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер», неожиданно был назначен на пост главы координационного комитета СНГ по вопросам ПВО и отбыл в Африку в составе делегации Минобороны, сообщило на днях сетевое издание «Коммерсанту» со ссылкой источник в окружении военачальника. Официальных данных о поездке военачальника не поступало.

Военные аналитики сразу предположили, что «опала» генерала закончена и ему оказано высокое доверие правительства РФ в отношении налаживания связей в восточном направлении, где существенную роль в расстановке политических сил ещё недавно играла ЧВК «Вагнер». В связи с этим представители ряда мировых СМИ выдвинули версию о том, что Суровикин в Африке заменит погибшего Пригожина.

Напомним, что наша страна уже много лет к ряду помогает странам Африки обрести независимость (к примеру, Алжир, куда брошено много военных сил России, уже не один десяток лет пытается избавиться от ига Франции, которая пользуется запаса их нефти).