Каждый пятый житель Новосибирска готов отдать миллион рублей нуждающимся

Один миллион рублей нуждающимся готов отдать каждый пятый житель Новосибирска.

В Новосибирске 21% местных жителей готов подарить один миллион рублей нуждающимся. Об этом сообщили «УК ПСБ».

Согласно результатам опроса, мужская часть населения города сильнее хочет заниматься благотворительностью, чем женская. Жертвовать деньги нуждающимся потенциально готовы 75% мужчин и 25% женщин. Самыми щедрыми оказались респонденты в возрасте от 26 до 35 лет (50%).

Половина новосибирцев, согласных делиться крупными суммами, занимаются этим по принципу бумеранга: сделай добро и оно к тебе вернётся. Ещё 38% руководствуются чувством милосердия.

Однако 79% опрошенных не станут делиться миллионом с нуждающимися из-за отсутствия такой крупной суммы. Другие 29% респондентов вообще не планируют заниматься благотворительностью, потому что для них такие деньги никто жертвовать не станет. Другие 29% считают, что каждый должен зарабатывать самостоятельно.

«Результаты опроса показывают, что россияне больше внимания уделяют благотворительности и готовы жертвовать даже довольно крупные суммы. Этому способствуют развитие технологий и рост доверия к сервисам и фандрайзинговым платформам, которые делают благотворительность более системной и прозрачной, позволяя увеличивать количество регулярных пожертвований через автоплатежи и подписки», — рассказал генеральный директор УК ПСБ Владимир Сердюков.

Участниками опроса полторы тысячи человек от 18 лет из всех федеральных округов.

Напомним, что в Новосибирске трёхлетнему Семену Григорьеву из Новосибирска с редким пороком сердца проведут уникальную операцию за 2,5 миллионов рублей в Америке.