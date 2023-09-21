Командир новосибирского батальона «Вега» Панферов раскрыл стоимость обучения операторов БПЛА

Полное обучение оператора БПЛА обходится в 950 тысяч рублей.

Чтобы с нуля научить новобранца «Веги» работе с беспилотником, которая может пригодиться на СВО, требуется 950 тысяч рублей. Об этом рассказал первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов в интервью Сиб.фм.

К середине сентября в новосибирском батальоне «Вега» осталось около 10 вакантных мест. Идет доукомплектация специалистами, в том числе и теми, у кого нет соответствующего образования. Если по остальным параметрам они подходят, их отправляют на учёбу.

«Сразу скажу, что «Вега» один из дорогостоящих батальонов. Проходят обучение бойцы в течении пяти месяцев. Осваивают разные виды боевых действий. Например, обучение одного оператора беспилотного летального аппарата для страны обходится от 950 тысяч рублей. Все беспилотники проходят модернизацию, это тоже денег стоит», — объяснил комбат.

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