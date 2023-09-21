Комбат новосибирской «Веги» Панфёров рассказал, чем занимается его сын на СВО

Глава батальона «Вега» из Новосибирска Андрей Панфёров рассказал о своём сыне на СВО.

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и командир батальона «Вега» Андрей Панфёров рассказал в интервью Сиб.фм о том, чем занимается его сын на СВО.

Майор Евгений Панфёров отправился в зону СВО вместе с остальным батальоном «Вега» осенью 2022 года. На момент публикации он, как и его отец, находится в Новосибирске и занимается транспортировкой погибшего бойца — но 30 сентября его отпуск закончится и он снова направится в зону СВО.

«В прошлом году он писал рапорт, чтобы его призвали. Считается мобилизованным. Ему достаточно комфортно там. Знаете, по сущности своей мужчина всегда работает для самореализации. Я всегда растил из него солдата. Между нами не было каких-то сентиментальностей. Когда он звонит из зоны СВО, мы стараемся говорить о военных делах», — заявил Андрей Панфёров.

По словам комбата, сын иногда обращается к нему за советами, так как у него значительно больше опыта в военном деле.

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