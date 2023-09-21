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спорт

Нападающий «Сибири» Андреофф забросил первую шайбу в КХЛ в матче с «Авангардом»

Фото: ХК "Сибирь"

Это первое набранное очко форварда в лиге.

Нападающий новосибирского клуба «Сибирь» Энди Андреофф забросил первую шайбу в КХЛ. Он отметился голом в первом периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ. Новосибирский клуб играл против «Авангарда».

«Сибирь» забила шайбу, когда Энди Андреофф подставил клюшку под передачу Тэйлора Бека.

Это первое набранное очко Андреоффа в лиге. Серию без результативных действий он прервал в восьмом матче после старта сезона.

Ранее Сиб.фм сообщало, что ХК «Сибирь» поместил нападающего Никиту Сетдикова в список отказов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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