Нападающий «Сибири» Андреофф забросил первую шайбу в КХЛ в матче с «Авангардом»

Это первое набранное очко форварда в лиге.

Нападающий новосибирского клуба «Сибирь» Энди Андреофф забросил первую шайбу в КХЛ. Он отметился голом в первом периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ. Новосибирский клуб играл против «Авангарда».

«Сибирь» забила шайбу, когда Энди Андреофф подставил клюшку под передачу Тэйлора Бека.

Это первое набранное очко Андреоффа в лиге. Серию без результативных действий он прервал в восьмом матче после старта сезона.

Ранее Сиб.фм сообщало, что ХК «Сибирь» поместил нападающего Никиту Сетдикова в список отказов.