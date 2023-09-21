Новосибирский облсуд сократил количество парковок у нового здания в три раза

Парковочные места сократят с 229 до 74 машино-мест.

В Новосибирске областной суд получил разрешение от мэрии на уменьшение количества парковочных мест у нового здания в Октябрьском районе. Парковку сократят в три раза. Постановение утвердили.

Новосибирский областной суд обратился в мэрию Новосибирска за разрешением уменьшить количество парковок около нового здания с 229 до 74. Всё из-за неблагоприятных характеристик земли.

15 сентября мэрия утвердила соответствующее постановление. Теперь заказчик сможет уменьшить парковку.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске дали отопление в 268 зданиях. Городским службам дали десять дней, чтобы запустить всю отопительную систему города.