В Новосибирске дали отопление в 268 зданиях

На запуск всей системы отопления городским службам дали 10 дней.

Отопление в 268 зданиях Новосибирска. В основном это школы, детские сады, вузы и социальные учреждения. Об этом сообщает Телеграм-канал мэрии Новосибирска.

Для запуска всей отопительной системы городским службам дали десять дней.

Специалисты напомнили, что во время запуска отопления могут возникнуть неполадки. Сообщать о них нужно по телефону единой аварийно-диспетчерской службы Новосибирска 051.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске первые дома подключили к отоплению.