Новосибирский офицер рассказал, кому была выгодна смерть главы ЧВК «Вагнер» Пригожина

24 августа самолет с Евгением Пригожиным разбился под Тверью.

Командир батальона «Вега» Андрей Панферов прокомментировал для Сиб.фм гибель главы ЧВК «Вагнер» Евегния Пригожина.

Напомним, глава вагнеровцев погиб при крушении самолета. Однако бытует мнение, что его убили.

«Когда это произошло много версий было. В том числе высказывались, якобы Путин приказал и прочее. Это было со стороны наших врагов, чтобы негатив был нацелен в сторону России. Конфликт с Шойгу и Герасимовым у Пригожина безусловно был. О том, что в деле главы ЧВК всё ложь или накаты, как сейчас говорят, это не имеет никакой почвы. Но было очень много лиц, которые хотели его убрать. Думаю, всё-таки эта была диверсия. Потому что с чего бы вдруг самолёт летел и крыло отстегнулось и он упал», — сказал Панферов.

Напомним, что 24 августа самолет с руководителем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным разбился в Тверской области.