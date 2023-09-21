Певица из Новосибирска посвятила песню участникам СВО

Певица из Новосибирска Яна Кованько посвятила песню группировке «Отважные».

Новосибирская певица Яна Кованько посвятила песню участникам СВО. Информация об этом появилась в паблике «Телега Новосибирска» во «Вконтакте».

Летом этого года она и ее муж посетили Донбасс с концертной программой. Во время поездки они выступали перед бойцами и общались с ними в неформальной обстановке.

После возвращения на родину, Яна написала авторскую песню, основанную на своих впечатлениях от поездки. Она является сопредседателем Новосибирского регионального отделения "Культурного фронта России" и солисткой "Новосибирского музыкального театра".

Песню «Сибиряки-Штурмовики» Яна исполнила впервые 18 сентября перед учениками новосибирской СОШ № 32. Песня посвящена 6-й роте 1452-го полка группировки «Отважные».



Как ранее писал Сиб.фм, сухие супы из Новосибирска стали любимым блюдом бойцов в зоне СВО.