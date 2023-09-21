Сухие супы из Новосибирска стали любимым блюдом бойцов в зоне СВО

В зоне СВО бойцы высоко оценили сухие супы из Новосибирска.

В зоне СВО солдаты высоко оценили сухие супы, приготовленные в компании «СухБат54-Сибирь» из Новосибирска. Об этом пишет Горсайт.

Благодаря этим супам, бойцы могут себе приготовить сытный обед всего за полчаса.

Партия сухих супов была доставлена в зону боевых действий еще в конце июля. Она состояла из 24 тысяч порций супов, молочных каш и компотов, а также печенья, травяных чаев и энергетических батончиков. Бойцы утверждают, что благодаря этим супам им больше не нужно тратить время на чистку картофеля и подготовку других ингредиентов.

По словам военных, сухие супы стали основным горячим блюдом для тех, кто находится на передовой. Бойцы поблагодарили волонтеров движения «СухБат54-Сибирь» за их работу.

Согласно данным правительства Новосибирской области, волонтерами движения «СухБат54-Сибирь» являются учителя, бухгалтеры, парикмахеры, воспитатели и менеджеры. После основной работы, они готовят товары для бойцов. Кроме этого, волонтеры получили поддержку спонсоров, которые оплачивают покупку продуктов и предоставляют им производственные сушилки.

Как ранее писал Сиб.фм, более 500 компаний Новосибирской области оказывают помощь участникам СВО.