Потеряла ребёнка: стали известны подробности избиения жительницы Новосибирска гражданским мужем

Похищенную сожителем женщину направили в больницу в Новосибирске.

В Новосибирске полицейские освободили женщину, которую похитил её гражданский муж. Он несколько часов удерживал её внутри и избивал. Как сообщает источник Сиб.фм, из-за этого она потеряла нерожденного ребёнка.

В среду, 20 сентября, в Дзержинский отдел полиции Новосибирска поступило сообщение о женских криках из гаража на улице Коломенская. На место немедленно приехали патрульные полицейские, оперативники и руководство отдела. Полицейские начали взламывать замок гаража, спустя время женщина изнутри смогла сама открыть замок и выбежать. За ней с топором гнался мужчина. Увидев полицейских, он через внутреннюю дверь гаража скрылся в доме.

Спасённая женщина рассказала, что ночью её сожитель в неадекватном состоянии насильно запер её в гараже и избивал различными предметами.

После продолжительных переговоров с забаррикадировавшимся мужчиной и штурма дома его удалось задержать. Агрессором оказался 31-летний житель Дзержинского района. Ранее его уже обвиняли в грабеже и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его поместили в специализированное мед. учреждение, а пострадавшую женщину направили в больницу.