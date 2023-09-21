Правительство РФ ввело ограничение на экспорт бензина и дизеля

Сегодня пресс-служба правительства России сообщила о введении временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

Согласно официальному заявлению правительства, временное ограничение начинает действовать с 21 сентября и затрагивает не только автомобильный бензин и дизельное топливо, но и нефтепродукты, приобретенные на биржевых торгах.

Однако следует отметить, что эти меры не будут затрагивать следующие категории:

1. Товары, вывозимые с территории России в государства, являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

2. Топливо, предоставляемое Россией в рамках международной гуманитарной помощи иностранным государствам.

3. Бензин и дизельное топливо, поставляемое в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами России.

4. Нефтепродукты, перемещаемые между российскими регионами через территории иностранных государств, а также вывозимые физическими лицами для личного пользования.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирской области в августе топливо стало дороже на 3,5 процента.