Психолог объяснил, почему женщин привлекают мужчины с автомобилями

Фотографии с автомобилями в соцсетях мужчин привлекают меркантильных женщин.

Психолог, психотерапевт Дмитрий Шарапов рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что мужчины, публикуя фотографии с дорогими автомобилями, притягивают к себе меркантильных женщин.

Специалист подчеркнул, что многие мужчины страдают от того, что в их жизни появляются женщины, которые расчитывают только на материальные блага. В таких случаях Шарапов рекомендует не публиковать в социальных сетях фото на фоне дорогих машин и предметов роскоши.

«Если мужчина не хочет таких отношений, но они в его жизнь постоянно приходят, надо разобраться в себе и понять, что он транслирует, в чем его ответственность», — резюмировал он.

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