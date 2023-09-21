Рождество Пресвятой Богородицы-2023: приметы, традиции, что нельзя делать, молитва

Этот православный праздник знающим людям может подарить счастливое замужество, долгожданного наследника и благополучие на долгие годы вперёд. Главное – правильно провести его и искренне помолиться Богородице.

Рождество Пресвятой Богородицы или Осенины (по народному календарю, встреча осени) традиционно отмечается 21 сентября и знаменует начало нового церковного года, поскольку в этот день родилась мать воплотившегося Бога – Иисуса Христа. Это торжество напоминает людям, что судьбы мира зависят от морального выбора (добро или зло) каждого человека больше, чем от решений правителей.

21 сентября 2023 года во всех российских храмах пройдут торжественные службы во имя Пресвятой Богородицы. Также священники рекомендуют всем страждущим искренне помолиться ей, так как именно в этот день просьбы, обращённые к пресвятой Деве Марии обретают особую силу. Читается молитва (найти можно в любом Молитвеннике) в течение всего дня.

Традиционно в этот день принято печь булочки из муки нового урожая и съедать их всей семьёй, чтобы быть здоровыми весь год. Чтобы привлечь благополучие и достаток, нужно угостить едой нуждающихся. Если же пара никак не может завести ребёнка, то лучшего дня для просьбы о наследнике не сыскать (молитва беременных в этот день подарит лёгкое родоразрешение).

Из запретов Рождества Пресвятой Богородицы выделяются такие небогоугодные деяния, как:

· большая уборка в доме (перенести на другой день);

· ходьба по мокрому полу;

· использование ножа для резки хлеба;

· сватовство и свидания.