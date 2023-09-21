В Госдуме рассказали, когда Россия вступит в боевые действия в Карабахе

На фоне очередного обострения отношений между Арменией и Азербайджаном, российские миротворцы выполняют основную задачу по защите мирного населения путем оказания необходимой помощи, но Госдума, упреждая кровопролитие в Нагорном Карабахе, обсуждает условия экстренного применения оружия на этой территории.

Погашенный в 2020 году локальный конфликт за спорные карабахские территории площадью почти 90 тысяч квадратных километров, вспыхнул в минувший вторник, 19-го сентября неожиданно и с новой силой, когда власти Азербайджана о начале «антитеррористических мероприятий» и взятии под контроль населенных пунктов в Нагорном Карабахе для «этнических чисток армян».

Российские миротворческий контингент, расположенный на этих территориях, посредством переговоров уговорил конфликтующие стороны прекратить боевые действия с 13:00, пояснил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с изданием NEWS.ru, одновременно заявив, что корпус остаётся в месте дислокации ещё на полтора года (заранее оговорённый срок пребывания). Такое решение принято в виду сомнений руководителя миротворческого контингента в оперативной стабилизации ситуации.

Тем временем, Госдума РФ экстренно вынесла решение о том, что российские миротворцы помимо помощи местному населению, которое они оказывают сейчас, может применить оружие, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, подчеркнув, что в боевые действия они вступят только в случае, если появится угроза самим миротворцам.