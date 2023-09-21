В Новосибирске комбат «Веги» Панфёров рассказал о возможности второй волны мобилизации

В Новосибирске комбат «Веги» Панфёров считает, что в ближайшее время второй волны мобилизации не будет.

В Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров заявил, что в ближайшее время второй волны мобилизации не будет. Однако, если в будущем возникнет необходимость в таких мерах, то власти учтут опыт прошлого и исправят недочёты. Об этом пишет МК-Новосибирск.

По словам Панфёрова, мобилизация предполагает критическую ситуацию на фронте, которой в данный момент нет. В прошлом году объявление частичной мобилизации было необходимым для усиления обороны, так как личный состав армии был недостаточным.

По его словам, протяженность линии соприкосновения огромная, поэтому требовалось выстроить позицию.

Сейчас же упор стоит на контрактниках. Панфёров отмечает, что желающих стать контрактниками достаточно много. Некоторые из них решают финансовые вопросы таким образом.



Как ранее писал Сиб.фм, комбат «Веги» из Новосибирска Панфёров раскрыл сумму выплат своим бойцам.