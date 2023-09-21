В Новосибирске лидер движения «СтопХам» полдня пытался вызвать полицию

Лидер движения «СтопХам» в Новосибирске Григорий Русиков рассказал о необычном эксперименте: полдня активист ждал автоинспекторов и полицию, чтобы убрать припаркованные на тротуаре машины.

В Григория Русикова уже даже и стреляли автохамы, однако активист продолжает свою деятельность. На этот раз лидер движения «СтопХам» в Новосибирске решил провести эксперимент. По адресу проспект Маркса, 30 водители массово паркуются на тротуаре – Григорий решил объявить им бой.

«Мы находились между зданиями №30 и 28/1 на проспекте Карла Маркса. Мы можем видеть, что несмотря на то, что здесь есть бордюрный камень, автомобили здесь всё равно паркуются, — начинает свой эксперимент Григорий Русиков.

– Мы не будем использовать наклейки, а проверим работу ГИБДД в Новосибирске. Мы их вызовем, проверим: за сколько приедут и приедут ли вообще».

Активисты засекли время, в которое начали звонить: было 15.02, после этого Григорий Русиков начал звонить по номеру «112». Лидер движения «СтопХам» фиксирует на видео, как объясняет оператору массовое скопление автомобилей на тротуаре.

«Порядка 15-20 машин: массовая парковка. Помимо того, что они тут паркуются, стоят, так они ещё и пешеходам мешают ходить в обе стороны», — сообщает в диспетчерскую Григорий.

– Передаём в ГИБДД

Однако ситуация не меняется и через час: эвакуатор не приезжает. Зато Григорию Русикову удалось опросить водителей, которые беспорядочно бросали свои автомобили на проезжей части.

«Так тут все машины так стоят. А вы решили только мне сказать?» — заявляет автоледи;

– Я просто только вас увидел... — продолжает разговор Григорий;

– Убрать, да? – отвечают наиболее сознательные...

После часового ожидания, активист пытается позвонить в дежурную часть ГИБДД по номеру «232-23-51». Также Григорий набирает ещё один указанный номер дежурной части, но там тоже никто трубку не берёт. После этого активист пытается донести нужную информацию по номеру «102».

«Перегородили тротуар полностью, так что пешеходам невозможно ходить: осталась маленькая прощёлка, даже мамам с колясками неудобно ходить. Они стоят прямо посреди тротуара,

- сообщает Григорий. – Мы сейчас ведём видеосъемку и проводим контроль за деятельностью полиции. Данная видеозапись будет опубликована в социальных сетях. Пожалуйста, вызовите на адрес проспект Карла Маркса,30 сотрудников полиции, желательно с эвакуатором».

Далее Григория просят представиться, активист также уточняет, что разговаривает со старшим сержантом полиции Борщевой.

– Примите вызов, мы тут будем ждать до победного...

Однако полиция с эвакуатором так и не приехала: представители «СтопХама» закончили свой эксперимент после 18.00, когда нарушители правил дорожного движения начали разъезжаться с тротуара уже сами.

«Мы решили провести именно эксперимент, потому что нам часто пишут в комментариях: хватит докапываться до водителей – позвоните в ГИБДД и пожалуйтесь им: пусть лучше они приедут и наведут там порядок, — объяснил Сиб.фм Григорий Русиков. – Но ГИБДД, как мы видим, не приезжает... Мы там проводили несколько рейдов, и ни разу они по этому адресу не приехали. В момент проведения эксперимента не приехали в течение трёх часов, а было, что и пяти часов».

Корреспондент Сиб.фм пытается получить комментарий на тему того, почему общественников в ГИБДД проигнорировали. А активисты движения «СтопХам», так и не добившись внимания правоохранителей, решили 21 сентября вернуться к старым проверенным методам: сегодня по адресу проспект Карла Маркса, 30 они будут автохамам оставлять на стёклах наклейки.

«Тот, кто начинает хамить и давить пешеходов, получает наклейку на лобовое стекло. Сегодня будет в кадре несколько новых наклеек: у них будут прописаны правила, которые нарушаются, и их можно будет легко убрать со стекла,

- поделился активист. – Я слетал в Москву и получил от наших коллег новые наклейки».

Рейд на проспекте Маркса начнётся 21 сентября в 15.00 – лидеры движения «СтопХам» приглашают присоединиться к нему всех желающих.