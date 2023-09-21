В Новосибирске любитель БДСМ пожаловался на корыстных женщин

Чтобы найти себе госпожу, мужчина рассылает сообщения в соцсетях кому попало.

В Новосибирске любитель БДСМ-субкультуры по имени Владислав, вызвал волну интереса и недоумения в социальных сетях своими необычными методами поиска женщины. Он разочаровался профильными БДСМ-сообществами, в которых доминирование и подчинение кажутся просто коммерческой сделкой. Владислав решил искать женщину через рассылку сообщений наобум.

Одно из таких сообщений получила корреспондент «МК в Новосибирске». Он активно искал девушку, которая станет его госпожой.

Любитель острых ощущений рассказал, что в течение 10 лет он ищет женщин в соцсетях, основываясь на их фотографиях. Он признался, что большинство БДСМ-сообществ в сети, по его мнению, ориентированы на коммерцию, где девушки предлагают услуги за деньги, что он категорически отвергает.

Он также подчеркнул, что рассылка сообщений неизвестным девушкам дает ему лучшие результаты. Несмотря на разные реакции, от улыбок до шока, Владислав считает, что иногда это приводит к долгосрочным отношениям.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске вернувшиеся из зоны СВО бойцы покажут беспилотники.