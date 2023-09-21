В Новосибирске массово эвакуировали автомобили с тротуара на проспекте Маркса

Сегодня Сиб.фм рассказывал, как лидер движения «СтопХам» Григорий Русиков в Новосибирске полдня пытался вызвать полицию для эвакуации стоящих на тротуаре машин. Активисты опять вышли в рейд – на этот раз в ГИБДД проблему быстро решили.

Уже неделю активисты движения «СтопХам» пытаются разогнать нарушителей, которые массово паркуются на тротуаре по адресу проспект Карла Маркса, 30.

«Мы находились между зданиями №30 и 28/1 на проспекте Карла Маркса. Мы можем видеть, что несмотря на то, что здесь есть бордюрный камень, автомобили здесь всё равно паркуются, — комментировал свой эксперимент Григорий Русиков в ролике, который появился в интернете. – Мы не будем использовать наклейки, а проверим работу ГИБДД в Новосибирске. Мы их вызовем, проверим: за сколько приедут и приедут ли вообще».

Как показал видео-эксперимент борцов с автохамами, не приехали. Сначала активист названивал по телефону «112», потом в дежурную часть ГИБДД по номеру «232-23-51», а в конце концов, пытается донести информацию по горячей линии «102».

«Перегородили тротуар полностью, так что пешеходам невозможно ходить: осталась маленькая прощёлка, даже мамам с колясками неудобно ходить. Они стоят прямо посреди тротуара,

- сообщал сотрудникам Григорий. – Мы сейчас ведём видеосъемку и проводим контроль за деятельностью полиции. Данная видеозапись будет опубликована в социальных сетях. Пожалуйста, вызовите на адрес проспект Карла Маркса,30 сотрудников полиции, желательно с эвакуатором».

Далее Григория просят представиться, активист также уточняет, что разговаривает со старшим сержантом полиции Борщевой.

– Примите вызов, мы тут будем ждать до победного...

В итоге, эксперимент показал, что автоинспекторы не приехали ни через час, ни через три, ни через пять. Григорий Русиков с единомышленниками смонтировали ролик и выложили его на youtube.com.

Видео посмотрели 10 тысяч раз, а активисты движения «СтопХам» решили тогда бороться с нарушителями самостоятельно – с помощью наклеек типа «я паркуюсь, как...»

Рейд был назначен на сегодня, 21 сентября. Активисты приглашали присоединиться к нему всех желающих. Для порядка борцы с автохамами позвонили в ГИБДД – на этот раз результат их удивил.

«На этот раз сотрудники приехали в течение сорок одной минуты, работают, штрафы выписывают. Скорее всего, мне кажется, руководство их увидело, обратило внимание, что не реагируют, когда мы делали заявку в прошлый раз, — рассказал Сиб.фм Григорий Русиков. — Следующее видео будет продуктивным: машины эвакуируются и, соответственно, штрафы свои получают нарушители».

В итоге на этот раз на проспект Маркса прибыли 2 или 3 экипажа: часть машин увезли на штрафстоянку. Остальные водители, увидев такую картину, сами поспешили разъехаться.

«Сотрудники извинились: да, оплошали, мол. Не было свободных экипажей приехать. Говорят, ехали около часа. На левом берегу экипажи были заняты, перекинули аж с правого. Я был рад, что, наконец-то, не оставили нас», — заключил Григорий Русиков.

В конце рейда активисты сдвинули бетонные полусферы, чтобы водители не заезжали. Правда, как долго, на проспекте Маркса будет порядок – пока неизвестно.