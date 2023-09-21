сегодня
22 сентября, 02:40
пробки
0/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 96.07 | eur 102.3
сегодня
22 сентября, 02:40
пробки
0/10
погода
+7°C
курсы валют
usd 96.07 | eur 102.3
вчера 22:00
спорт

В Новосибирске «сибирское дерби» закончилось со счетом 4:3 в пользу «Сибири»

Фото: Сиб.фм

Победу «Сибири» принес дубль канадца Энди Андреоффа.

«Сибирь» дома обыграла «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Победу новосибирцам принес дубль канадца Энди Андреоффа. Он впервые забил в КХЛ. Также по шайбе за «Сибирь» забросили Никита Ефремов и Федор Гордеев. Голами за омичей отметились Игорь Гераськин, Рид Буше и Райан Спунер.

Фото В Новосибирске «сибирское дерби» закончилось со счетом 4:3 в пользу «Сибири» 2

«Сибирь» набрала девять очков. Новосибирская команда поднялась на восьмое место Западной Конференции. «Авангард» с 10 очками на четвертом месте.

Ранее Сиб.фм сообщало, что нападающий «Сибири» Андреофф забросил первую шайбу в КХЛ в матче с «Авангардом».

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в