В Новосибирске «сибирское дерби» закончилось со счетом 4:3 в пользу «Сибири»

Победу «Сибири» принес дубль канадца Энди Андреоффа.

«Сибирь» дома обыграла «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Победу новосибирцам принес дубль канадца Энди Андреоффа. Он впервые забил в КХЛ. Также по шайбе за «Сибирь» забросили Никита Ефремов и Федор Гордеев. Голами за омичей отметились Игорь Гераськин, Рид Буше и Райан Спунер.

«Сибирь» набрала девять очков. Новосибирская команда поднялась на восьмое место Западной Конференции. «Авангард» с 10 очками на четвертом месте.

Ранее Сиб.фм сообщало, что нападающий «Сибири» Андреофф забросил первую шайбу в КХЛ в матче с «Авангардом».